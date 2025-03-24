Konuyla ilgili açıklama yapan Çorum Belediyesi, Şehitler Parkı’nda (İtfaiye Parkı) ecrimisil yöntemiyle tahsis edilen alanda faaliyet gösteren şişme oyun parkı, trambolin ve akülü araçlardan oluşan işletmenin vatandaşlarımızdan gelen yoğun fiyat ve kalite şikayetleri üzerine yeniden değerlendirildiğini bildirdi.

İşte o açıklama;

"Söz konusu işletmenin fahiş fiyat uygulamaları, oyun alanlarının güvenlik açısından risk taşıması ve bakım eksiklikleri nedeniyle yaralanmalı kazaların artması üzerine gerekli incelemeler yapılmış olup, park içinde seyyar olarak faaliyet gösteren bu işletmenin faaliyetine son verilmesine karar verilmiştir.

Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla, ecrimisil yöntemi yerine ihale usulüyle işletme modeli uygulanacaktır. Bu sayede hizmetler belediyemizin denetim ve kontrolü altında yürütülecek olup, fiyat değişiklikleri encümen onayına tabi tutulacaktır.

Ayrıca, söz konusu oyun alanıyla ilgili ihale süreci tamamlanana kadar, belediyemiz tarafından şişme oyun gruplarıyla çocuklarımıza eğlence hizmeti sunulacaktır."