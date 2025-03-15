Almanya’nın Frankfurt kentinde 1957’den beri düzenlenen ISH Fuarı, 17-21 Mart’ta kapılarını yeniden açıyor. 55 ülkeden 2 bini aşkın katılımcının boy göstereceği fuarda modern banyo tasarımlarının yanı sıra, sürdürülebilir iklimlendirme ve havalandırma çözümleri tanıtılıyor.

İklim değişikliği ve enerji verimliliği gibi küresel sorunlara odaklanan fuar, sürdürülebilirlik alanında ilham verici çözümleri sahneye çıkarıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük vitrifiye seramik üreticilerinden Isvea da fuarda yenilikçi ve sürdürülebilirlik odaklı ürünlerini sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Isvea Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, ISH Frankfurt’un inovasyon, Ar-Ge ve üstün teknolojiyle yakaladıkları mükemmelliği tüm dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Şu anda 63 olan ihracat yaptığımız ülke sayısını bu fuarda daha yukarılara taşıyacağız” dedi.

Çenesiz, “Özellikle ABD, Güney Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere ve Pasifik bölgesinde ticaret hacmimizi genişletmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.