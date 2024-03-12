Program öncesin Çorum Devlet Tiyatro Salonu Fuayesinde Mehmet Akif Ersoy Fotoğrafları ve Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı. Daha sonra ise saat 10.00’da salon programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Programa Vali Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Erdoğan Kanyılmaz, ASAL Bölge Başkanı Per. Alb. Mehmet Emin Altan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, CHP Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, SP Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celal Şafak yaptığı konuşmada milletimizin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşımızın TBMM’de kabulünün 103. yılını kutlamanın gururunu yaşadığımızı hatırlattı.

“MEHMET AKİF ERSOY, MİLLETİMİZE REHBER OLMAYA DEVAM EDECEKTİR”

“İstiklal Marşı, bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde milletimizin gösterdiği büyük kahramanlığın, milli değerler ve ideallerimizi yansıtan azil ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. İstiklal Marşı milli birlik ve beraberliğimizin mutabakat belgesidir” diyen Celal Şafak milletin duygularının tercümanı olan İstiklal Marşı’nın işgal altındaki ülkemizde esaretin reddedilerek bağımsızlık mücadelesinin sürdürülmesinde moral ve cesaret kaynağı olduğunu da vurguladı.

Güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak coşkuyla okuduğumuz marşın ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin istiklal mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığın sembolü olduğunu da hatırlatan Okul Müdürü Şafak, “Mehmet Akif Ersoy’un örnek kişiliği, millet sevgisi, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı her zaman yüce Türk milletine rehber olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Fatih Akgül’ün “İstiklal Marşı’na” ve Berkan Çelik’in “Bayrak” şiirini okuması ile devam eden programda Müzik Öğretmeni Orhan Karaiba yönetimindeki Musiki bölümü öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu. Arda Ergün Baran, Mustafa Can Bolat, Tarık Efe Güngör ve M. Emir Gökmen’in solo performansları ile beğeni toplayan musiki dinletisi konseri büyük alkış aldı.

İstiklal Marşı’nın yazılış sürecini anlatan tiyatronun ardından ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlediği “İstiklal Marşı ve Bağımsızlık” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren

Şehit Erol Olçok AİHL öğrencisi Furkan Sami Çağlıyan’a ödülünü Vali Dağlı, Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencisi Eflin Azim’e ödülünü Başsavcı Bektaş ve Sungurlu Fen Lisesi’nden Melike Çırakoğlu’ya ise Rektör Öztürk ödüllerini verdi. Program hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu.

(Haber Merkezi)