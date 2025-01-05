Çorum merkezde 28 ilkokul ve 23 ortaokul öğrencisinin katılımı ile yapılan finalin ardından tüm ilçelerin birincilerinin katılımı ile İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması İl Finali gerçekleştirildi.

Çorum merkezden ilkokullar kategorisinde Adnan Menderes İlkokulu öğrencisi Begüm Akpunar, ortaokullar kategorisinde ise Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Zeynep Defne Uçar’ın katıldığı yarışmanın il finalinde 12 ilkokul ve 13 ortaokuldan gelen öğrenciler birinci olmak için yarıştı.

Yarışma sonucunda dereceye giren öğrenciler şöyle:

İlkokul Kategorisi: 1. Arda Kütük (Osmancık Akşemsettin İlkokulu), 2. Mustafa Vargeloğlu (Sungurlu Sunguroğlu İlkokulu), 3. Begüm Akpınar (Merkez Adnan Menderes İlkokulu)

Ortaokul Kategorisi: 1. Zümra Çelik (Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu), 2. Berra Kurşun (Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu), 3. İrem Rana Özpekmez (Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu)

Editör: KEMAL YOLYAPAR