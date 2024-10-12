Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde bir şüpheli, polis memuruna bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı. Şahıs saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Ensesinden bıçak darbesi alan polisin yardımına ilk önce zabıta memuru koştu. Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KAÇTI

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Hastaneye kaldırılan polis memurunun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Polis memurunun bıçaklı bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın elindeki bıçakla polisin arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.

YAKALANDI

Öte yandan saldırı sonrası hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen O.I. şüpheli Kasımpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kasımpaşa'da yakalanan şüphelinin ‘uyuşturucu madde kullanmak' ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından kaydı olduğu ve psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiği" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Editör: İHA AJANS