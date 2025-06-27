Osmancık İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Şişli, projenin hayata geçirilmesinde büyük emek ve çaba gösteren Çorum Milletvekili Avukat Oğuzhan Kaya’ya teşekkür etti.

İbrahim Şişli, yaptığı açıklamada, “İlçemize yapılacak cezaevi ile birlikte hem güvenlik alanında önemli bir kazanım sağlanacak hem de Osmancık’ın ekonomik ve sosyal gelişimine ivme kazandırılacak. Bu sürecin gerçekleşmesinde başta sayın vekilimiz olmak üzere emeği geçen herkese minnettarız” dedi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, cezaevi projesi kapsamında modern ve güvenlik standartlarına uygun tesisler inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yeni iş alanları oluşturulacak, dolayısıyla yerel istihdamda artış yaşanacak.

Muhabir: Haber Merkezi