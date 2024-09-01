Ahlatcı Çorum FK, sahasında Sakaryaspor’la oynadığı ve 1-1 biten Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 4.hafta maçında istatistiklerde rekor kırdı ancak 1 puana razı gelmek zorunda kaldı.

10.dakikada Mustafa Pektemek’in kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalan Sakaryaspor karşısında maçın genelinde yüzde 77 topa sahip olma oranıyla oynayan Ahlatcı Çorum FK, şut ve kornerlerde de rekor kırdı. Ligin ilk 3 haftasında, toplamda 21 şut atan Ahlatcı Çorum, Sakaryaspor kalesini adeta bombardımana tuttu. Yeşil-siyahlı kaleye 37 şut atan Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular sadece kaleyi 7 kez tutturabildi.

Yine ilk 3 maçta sadece 5 korner atabilen Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor maçında ise tam 17 korner kulandı. Kırmızı-siyahlı futbolcular rakip ceza sahasında 61 kez topla buluşmalarına rağmen sadece 1 gol atabildiler.