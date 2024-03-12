Kırmızı-siyahlı ekip, geçen sezonun son haftasında şampiyonluk kupasını kaldırdığı Arnavutköy Belediye maçıyla birlikte İstanbul’da oynadığı son 4 maçı da kazandı. Çorum ekibi, bu sezon oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazandı.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz Cumartesi günü aldığı 1-0’lık Eyüpspor galibiyetiyle birlikte bu sezon İstanbul’dan üçüncü kez galibiyetle döndü.

TUZLA VE ÜMRANİYE’Yİ 3’ER GOLLE DEVİRDİ

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, İstanbul’dan Eyüpspor, Ümraniyespor ve Tuzlaspor olmak üzere 3 takım bulunuyor. Ahaltcı Çorum FK, bu takımlardan Tuzlaspor’la ligin ilk haftasında, İstanbul’da karşılaşırken, Thomas’ın 5 ile 50.dakikalarda penaltılardan, Ferhat Yazgan’ın ise 11.dakikada attığı gollerle 3-0 yendi.

5.haftada da Ümraniyespor’a konuk olan Ahlatcı Çorum FK, İstanbul temsilcisine Tuzlaspor tarifesini uyguladı. Kırmızı-siyahlı ekip, bir sezon önce Süper Lig’den düşen Ümraniyespor’u 14.dakikada penaltıdan Thomas Verheydt, 37.dakikada Suat ve 79.dakikada Eren Aydın’ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

SON KURBAN LİDER EYÜP

Ahlatcı Çorum FK, İstanbul’daki son maçında, lider Eyüpspor ile geçtiğimiz Cumartesi günü karşılaştı. Eyüp İlçe Stadı’nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçı 49.dakikada Geraldo’nun kafa golüyle 1-0 kazanan Ahlatcı Çorum FK, böylece bu sezon İstanbul takımları ile deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin İstanbul takımlarına karşı deplasmanda 3 maçını da kazanan tek takım durumunda.

SON 4 MAÇTA 12 PUAN

Ahlatcı Çorum FK’nın İstanbul galibiyet serisi geçen sezondan geliyor. Kırmızı-siyahlı ekip, 2.Lig şampiyonu olarak tamamladığı 2022-2023 Sezonunun son haftasında konuk olduğu Arnavutköy Belediye’yi 3-2 yenmişti.

Kırmızı-siyahlı ekip, İstanbul’daki son yenilgisini ise geçen sezonun 10.haftasında, Esenler Erokspor’a karşı 2-0’lık skorla almıştı.