Ahlatcı Çorum FK, bugün Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 19.hafta maçında konuk edeceği İstanbulspor’la yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeniden karşılaşacak.

LİGDE 1 PUAN

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, İstanbulspor’la 2014-2015 Sezonunda, 3.Lig’de olmak üzere 3 kez karşılaştı. 3.Lig 1.Grup’ta yer alan iki takım, ilk kez 7.haftada karşılaştı. 18 Ekim 2014’te, İstanbul’da oynanan maç 1-1 biterken, İstanbulspor’un golünü 23.dakikada Güney Polat, o zamanki adı Çorum Belediyespor olan Ahlatcı Çorum FK’nın golünü ise 50.dakikada Murathan Buruş attı.

Sezonun 24.haftasında Çorum’da oynanan maçı ise İstanbulspor 3-0 kazandı. 7 Mart 2015’te, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta sarı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 17’de Bilal Çebi, 71’de Güney Polat ve 85’te İlyas Akan attı.

2.LİG BİLETİNİ KAPTIRDIK

İki takım normal sezonun ardından play-off oynama hakkı kazanırken, finale kadar geldiler ve bu kez 2.Lig’e yükselme maçında karşılaştılar. 26 Mayıs 2015’te, Eskişehir Atatürk Stadı’nda oynanan maçı İstanbulspor 30.dakikada Hurşit Taşçı, 20.dakikada Efe Berke Özcan ve 88.dakikada Veysi Öz’ün golleriyle 3-1 kazanıp 2.Lig’e yükseldi. 2.Lig’in kapısından dönen Ahlatcı Çorum FK’nın tek golü 36.dakikada Muhammed Fatih Kanat’tan geldi.