Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar 432 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 187 galibiyet, 119 beraberlik, 126 yenilgi aldı ve 680 puan topladı. 616 gol atan kırmızı-siyahlı ekip kalesinde ise 452 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, 432 maçın 215’ini evinde oynadı. Bu maçlarda 110 galibiyet, 59 beraberlik, 46 yenilgi alarak 389 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK attığı 350 gole karşılık 204 gol yedi.

Çorum temsilcisi, deplasmanda çıktığı 217 karşılaşmada ise 77 galibiyet, 60 beraberlik, 80 yenilgi aldı. Hanesine 291puan yazdıran kırmızı-siyahlı takım attığı 266 gole karşılık kalesinde 248 gole engel olamadı.