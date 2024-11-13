Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), il bazındaki dolar zenginlerini açıkladı. BDDK, temel göstergeleri içeren 3 aylık raporda Türkiye’de en fazla döviz bulunduran illeri açıklamasının ardından sürprizler görüldü. Listede İstanbul, Ankara ve İzmir’in döviz yoğunluğu açısından ilk 10’a giremedi. Çorum dolar zengini 10. şehir olurken, zirvede olan il ise Aksaray oldu. Aksaray'ın ardından mega kentlerin listede dahi olmaması şaşırttı.

BDDK verilerine göre dolar zengini iller açıklandı. Zirvedeki il de ilk ona giren diğer iller de epey şaşırttı.

Listenin zirvesinde BDDK verilerinin aktardığına göre, Aksaray’da toplam mevduatın yüzde 49,3’ü döviz cinsinden oldu.

Aksaray'ı takip eden il ise %48.2 ile Bingöl, %47.3 ile Elazığ şehirleri oldu.

4,5 ve 6. sırada ise sırasıyla Karaman, Bayburt ve Yozgat sıralandı.

Listede ilk onu paylaşan diğer iller ise Nevşehir, Kütahya, Gümüşhane ve Çorum olarak sıralandı.

Listenin en altında ise yüzde 17,9’la Ardahan, yüzde 23,3’le Kars ve yüzde 23,8’le Şanlıurfa bulunuyor.