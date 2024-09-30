Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta New York'taki 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya hitap ettiğini anımsatan Günay, Erdoğan’ın konuşmasında uluslararası meseleler, barış ve güvenlik konularını dile getirerek, Türkiye’nin küresel sorunlara çözüm önerilerini sunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere kimi liderlerin BM kürsüsünden hakikati söylerken, kimi liderlerin ise sadece kendi konumlarını güçlendirmek için hakikate yüz çevirmeyi tercih ettiğini kaydeden Günay, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bugün dünyanın gerçeklik ifade eden tek bir gündemi vardır. Katil İsrail’in bir devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi davranması ve Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmesidir. Bu gerçeklik kabul edilmediği sürece, bu vahşet durdurulmadığı sürece, bütün toplantıların değeri şüphelidir. Yine bu hususa dikkat çekilmediği sürece yapılan bütün konuşmalar anlamsız ve değersizdir.

Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Gazze'de sadece çocuklar değil, Birleşmiş Milletler sistemi, hakikat ve Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor ve bütün dünya ne yazık ki bu vahşeti seyretmeyi yeğliyor. 353 gündür süren İsrail saldırılarında, 41 bini aşkın masum can şehit oldu. Ne yazık ki yine aynı vahşi saldırılar nedeniyle 10 binden fazla Gazzelinin nerede olduğu hâlâ bilinmiyor ve 100 bine yakın insan ağır şekilde savaş yarasına çaresizlik içinde bırakılmış, sadece hayat kurtarmak için orada bulunan 500'den fazla sağlık görevlisi ve 172 gazeteci kasıtlı olarak öldürülmüş. Yani Gazze’de insanlık ve insana dair ne varsa hepsi, yok edildi.

Dünyanın en büyük çocuk mezarlığına dönen Gazze’de çocukların yok oluşunu ne kadar daha seyredeceğiz? Ne kadar daha annelerin feryatlarını duymazdan, babaların çaresizlikle harmanlanmış öfke dolu bakışlarını görmezden geleceğiz? Kaç milyon insanın ölmesi bizlere “yeter artık” cümlesini kurdurmayı başaracak?”

“ŞİMDİ SIRA BELLİ Kİ LÜBNAN’DA VE YEMEN'DE”

“Bu olaylardan sonra kaos ve katliam daha da genişleyecek. Merak ediyoruz, kaçıncı BM toplantısında bütün dünya liderleri insanlar için, insanlık için bu vahşi katil devleti durdurma kararı alacak? Ne vakit dünya liderleri, tıpkı Cumhurbaşkanımız gibi, hakikati haykıracak, haktan yana duruş sergileyecek? Ayrıca İslam dünyası bu saldırılar karşısında ne kadar daha sessizliğini sürdürecektir.

İsrail’in, Lübnan’a yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha lanetliyor; saldırılarda hayatını kaybeden tüm Lübnanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

Editör: Haber Merkezi