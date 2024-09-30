Ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle şirketini kapatan ve konkordato talebinde bulunanların artmaya devam ettiğini kaydeden Milletvekili Tahtasız, ülke genelinde son üç yılda 79 bin 485 şirket kapanırken, 1.260 şirketin ise konkordato ilan ettiğini bildirdi.

Milletvekili Tahtasız’ın soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şu bilgileri verdi:

“01.01.2021 ile 31.07.2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 446 bin 227, kapanan şirket sayısı da 79 bin 485’tir. Aynı tarihler arasında Türkiye genelinde hakkında konkordato kapsamında mühlet kararı verilmiş olan toplam 1.260 şirket bulunmakta olup, bu rakam 31.07.2024 tarihinde Türkiye’deki toplam aktif şirket sayısının (1,491.987) %0,08’ine karşılık gelmektedir. Öte yandan söz konusu tarihler arasında Türkiye genelinde MERSİS’ten iflas başlatma tescili yapılmış olan toplam 1000 şirket bulunmaktadır.”

ÇORUM’A İLİŞKİN DE BİLGİ VERDİ

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın Çorum özelindeki sorularını da yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “01.01.2021 ile 31.07.2024 tarihleri arasında Çorum’da kurulan şirket sayısı 1.249, kapanan şirket sayısı da 167’dir. Çorum ilinde konkordato kapsamında mühlet verilmiş 3 şirket bulunmakta olup, bu rakam 31.07.2024 tarihinde Çorum ilindeki toplam (4.475) aktif şirket sayısının %0,06’sına karşılık gelmektedir. Çorum ilinde MERSİS’ten iflas tescili başlatmış olan toplam 3 şirket bulunmaktadır” şeklinde açıklama yaptı.

ÇORUM’DA TEKSTİL SEKTÖRÜ ALARM VERİYOR

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’da özellikle tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların zor durumda olduğunu ifade ederek, “5. Yatırım ve Teşvik Bölgesi kapsamında olan Çorum’da bir işçinin sigorta prim maliyeti 6500 TL iken, 6. Yatırım ve Teşvik Bölgesi’ndeki Güneydoğu ve Doğu illerinde sigorta prim maliyete 1000 TL.İstihdam ağırlık olan tekstil sektörü alarm veriyor, ya işçi çıkarıyor, ya kapısına kilit vuruyor ya da Mısır ve Bangladeş gibi ülkelere gidiyor. Hükümet edenler de seyrediyor. Herhangi bir önlem almıyor. Ekonomi düzelinceye kadar 4 ve 5. Yatırım Teşvik bölgesindeki iller 6. Bölge teşviklerinden yararlandırılmalıdır” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ