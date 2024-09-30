Şehit yakınları ile gazileri temsil eden vakıf veya dernekler, insanlarımızın en fazla duyarlılık gösterdikleri sivil toplum kuruluşlarının başında geliyor.

Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri de, bu konuda güzel bir duyarlılık örneği sergilediler.

Okul Müdürü Aziz Usta, öğretmenler, öğrenci velisi Mustafa Bayrak ve öğrencilerden oluşan heyet, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Adem Mert, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ve Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Bakanı Muharrem Gül’ü ziyaret etti.