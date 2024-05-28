Çorum Filistin Platformu “Özgür Filistin Yürüyüşü” düzenliyor. Selahaddin Eyyubi'nin torunu Naim Eyyubi’nin de katılacağı yürüyüş ve etkinlikler 31 Mayıs Cuma günü 18.00’de Valilik önünde başlayacak.

Çorum Filistin Platformu’nu oluşturan STK temsilcileri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek Özgür Filistin Yürüyüşü’ne davet etti.

İsrail’in 6 Ekim’den bu yana Filistin ve Gazze’de devam ettirdiği saldırılarda 20 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiğini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dünya tarihinde eşi çok az görülen, insanlın onuru ve haysiyetiyle bağdaşmayan bir soykırım yaşandığını söyledi.

Gazze’de insanlık onurunun ayaklar altına alındığına dikkat çeken Başkan Aşgın “Siyonist İsrail, Amerika gibi birçok faşist ülkenin de desteğiyle Filistin’e yönelik büyük bir zalimlik örneği ortaya koyuyor. Tarih boyunca zalimliği ile ön plana çıkmış İsrail lobisi, Gazze’de kardeşlerimize büyük bir zulüm yaşatıyor.” dedi.

CUMA GÜNÜ SAAT 18.00’DE

Duyarlı ve vicdan sahibi tüm insanların 6 Ekim’den bu yana Filistin’in yanında olduğunu ifade eden Aşgın, “Bu duyarlılığı diri tutmaya, Filistin halkının mücadelesine dualarımızla destek olaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Çorum Filistin Platformu’nun düzenlediği “Özgür Filistin Yürüyüşü” için 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de Valilik önünde buluşarak Saat Kulesi’ne kadar yürüyeceğiz” dedi.

“TÜM DUYARLI HEMŞEHRİLERİMİZİ DAVET EDİYORUM”

Saat Kulesi önünde Selahaddin Eyyubi'nin torunu Naim Eyyubi’nin konuşmacı olarak katılacağı ve Grup Yürüyüş’ün ezgi dinletisinin yer alacağı “Özgür Filistin Yürüyüşü”ne tüm Çorum halkının davet eden Aşgın, “Dualarımızla kardeşlerimize destek olacağız. Özgür Filistin ve Özgür Kudüs için mücadelemize devam edeceğiz. Safımızı belli etmek için tüm duyarlı hemşehrilerimizi Özgür Filistin Yürüyüşü’ne davet ediyorum” dedi.

Editör: UĞUR GÖRKEM