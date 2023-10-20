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İsrail'in sivillere yönelik saldırıları devam ederken cuma namazını kılmak isteyen Müslümanlar ve İsrail polisi arasında yine tansiyon yükseldi. Müslümanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail güçlerinin sıkı kontrollerinden geçerek girdi. En az 3 noktada güvenlik taramasından geçen Müslümanlardan belli yaş üstünde olanların ibadet etmesine izin verildi.



Mescid-i Aksa'ya girişleri engellen Müslümanlar ise İsrail güçlerine tepki gösterdi. İsrail polisi ve askerleri, Mescid-i Aksa girişlerindeki ve çevresindeki Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. İsrail güçlerinin bazı Filistinlileri ise darp ettiği görüldü.



İsrail polisi, geçtiğimiz hafta da Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılmalarını engellediği Filistinlilere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun)