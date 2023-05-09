Menemen FK karşısında rakibe organize atak şansı ve pozisyon vermediklerini kaydeden Tahsin Tam, golü bulduktan sonra farkı artıracak pozisyonları değerlendiremediklerini, ikinci yarıda da hakemin tartışmalı penaltı kararı ile skora denge geldiğini söyledi.

Şampiyonluk için kendilerine 3 puanın yeterli oluğunu kaydeden deneyimli teknik adam, 16 Mayıs’ta, sahalarında Isparta 32 Spor’la oynayacakları maçı kazanarak şampiyonluğu ilan edeceklerini söyledi.

MAÇA KONSANTRE VE AGRESİF BAŞLADIK

Tahsin Tam’ın, kulübün resmi sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklaması şöyle: “Maça konsantre ve agresif başladık. İlk yarı boyunca topun ve oyunun kontrolü bizdeydi. Hücumda isabetli pas bağlantıları kurduk ve etkili ataklar gerçekleştirdik. Aradığımız golü bulduk. Farkı artırabilecek pozisyonlar yakaladık. Savunma disiplinimiz iyiydi. Rakibe organize atak şansı ve pozisyon vermedik.

PENALTI TARTIŞMALI

İkinci yarıda rakibimiz daha tempolu bir oyun oynamaya çalıştı. Topa daha çok sahip oldular. Hakemin vermiş olduğu tartışmalı penaltı kararı sonrası gol yedik. İkinci yarı bölüm bölüm kazandığımız toplarla hızlı hücum şansları yakaladık ancak değerlendiremedik. Şampiyonluk yolunda ihtiyacımız olan 4 puandan 1’ini alarak yolumuza devam ediyoruz.

ISPARTA MAÇINDA BİTİRECEĞİZ

Önümüzdeki Ispartaspor maçında tüm Çorum halkının desteği ile 3 puan alarak şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz.

Deplasmana bizi desteklemeye gelen taraftarımıza ve bu sıcak havada sonuna kadar mücadele eden futbolcularıma teşekkür ederim.”

(Hüseyin AŞKIN)