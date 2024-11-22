Türk futbolunun bilgi bakımından en donanımlı teknik direktörlerinden, UEFA Pro Lisans belgeli teknik direktör, hemşehrimiz İsmet Kamak ile İskilipgücü Kulüp Başkanı ve antrenörü Nihat Armutcu, Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Nihat Armutcu, ziyaretlerle ilgili kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’yı ziyaret ettiklerini belirtirken, “İlk olarak Sayın Ahlatcı vekilimizin konuğu olduk ve İskilipgücü formamızı takdim ettik. Sayın vekilimiz hocamızla yakından ilgilenerek Çorum ve Türk futbolu üzerine Sayın İsmet Kamak hocamızı dinledi ve eski Gençlik Spor Genel Müdürü, şimdi AK Parti Konya Milletvekili ve Ak Parti Spor Komisyonu üyesi olan Sayın Mehmet Baykan ile hocamızın projelerini paylaştı.

Sayın Mehmet Baykan vekilimiz de bizlerle yakından ilgilendi ve hocamızı Spor Genel Müdürü ile bir araya getirmeye karar verdi.

Önümüzdeki günlerde İsmet Kamak hocamız, Sayın vekillerimize ve Spor Bakanlığı yetkililerine Türk Futbolunun gelişimi ile ilgili sunum yapacak.

Daha sonra Ak Parti Çorum Milletvekilimiz Sayın Oğuzhan Kaya'nın misafiri olduk. Sayın vekilimiz de hocamızı yakından dinleyerek, TFF Yönetim Kurulu’ndan arkadaşları ile hocamızın plan ve projelerini paylaşma ve hocamıza sunum yapma teklifinde bulunarak her zamanki desteklerini fazlasıyla yaptı.

Son olarak İsmet Kamak hocamızın 1.Lig takımlarından Şanlıurfaspor’da çalıştığı dönemde yakından tanıdığı ve görüştüğü eski Tarım Bakanı ve Şanlıurfa milletvekili, şimdi AK Parti Artvin Milletvekili olan Sayın Faruk Çelik ile bir araya geldik. Sayın Bakan, eski günlere dair uzun uzun sohbetler etti ve hocamızın Türk futbolu için değerinden bahsetti.

Sayın Yusuf Ahlatcı, Sayın Oğuzhan Kaya, Sayın Mehmet Baykan ve Sayın Faruk Çelik Vekillerimize ilgileri, nezaketleri ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz.

İsmet Kamak hocamız, adeta Türk futbolunun yeniden yapılanması için üzerinde çalıştığı plan ve projeleri hayata geçecektir yakın zamanda” ifadelerini kullandı.