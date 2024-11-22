Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (A) Grekoromen Stil Güreş İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren öğrenciler ve okulları şu şekilde oluştu:
51 kilo: 1.Salih Ereroğlu (Boğazkale ÇPAL).
55 kilo: 1.Arda Tosun (Sungurlu İHL), 2.Bahadır Ereroğlu (Boğazkale ÇPAL).
60 kilo: Samet Kayretli (Açık Öğretim Lisesi), 2.Turgay Yıldız (Anadolu Lisesi), 3.Kemal Özcenik (Açık Öğretim Lisesi).
65 kilo: 1.Semih Çırakoğlu (Sungurlu Anadolu Lisesi), 2.Eren Yurdakul (Sungurlu Anadolu Lisesi), 3.Eyüphan Bektaş (Boğazkale ÇPAL).
71 kilo: 1.Enes Ayağıbüyük (Sungurlu Anadolu Lisesi), 2.M.Kerem Bezeklioğlu (Açık Öğretim Lisesi), 3.S.Yunus Atmaca (Açık Öğretim Lisesi).
80 kilo: 1.Yiğit Han Alaca ( Sungurlu MTAL).
92 kilo: 1.Ekrem Özel (Boğazkale ÇPAL), 2.Eren Uzuner (Spor Lisesi).
110 kilo: 1.Ercan Yalmancıoğlu (Boğazkale ÇPAL).
Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.