Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullaraarası Halter İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Gençler A-B ve Yıldızlar (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen il birinciliğinde 11 sporcu ter dökerken, müsabakalar Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı.

Genç erkekler A kategorisinde dereceye giren sporcular şöyle;

55 kilo: 1.Eren Armutcu (Bayat Şehit Yakup Kozan AİHL)

61 kilo: 1.Salih Çatal (Şehit Mustafa Solak AİHL), 2.Enes Yardımcı (Bayat Şehit Osman Arslan AL).

67 kilo: 1.Salih Çağıl (Mehmetçik AL), 2.Erdal Bıyıkoğlu (Bayat Şehit Osman Arslan AL), 3.Baki Oğul (Bayat Şehit Yakup Kozan AİHL).

Genç erkekler B kategorisinde dereceye giren sporcular:

73 kilo: 1.Efe Savaş (Bayat Şehit Yakup Kozan AİHL).

Yıldız erkekler kategorisinde ise dereceye giren sporcular şu şekilde:

49 kilo:1.Necati Ayar (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu).

55 kilo: 1.Muhammed Hamza Karataş (Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu).

61 kilo: 1.Berat Çelik (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu).

81 kilo: 1.Muhammet Ali Ahıska (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu)

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle sıkletlerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.