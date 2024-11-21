Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullaraarası Halter İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Gençler A-B ve Yıldızlar (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen il birinciliğinde 11 sporcu ter dökerken, müsabakalar Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı.
Genç erkekler A kategorisinde dereceye giren sporcular şöyle;
55 kilo: 1.Eren Armutcu (Bayat Şehit Yakup Kozan AİHL)
61 kilo: 1.Salih Çatal (Şehit Mustafa Solak AİHL), 2.Enes Yardımcı (Bayat Şehit Osman Arslan AL).
67 kilo: 1.Salih Çağıl (Mehmetçik AL), 2.Erdal Bıyıkoğlu (Bayat Şehit Osman Arslan AL), 3.Baki Oğul (Bayat Şehit Yakup Kozan AİHL).
Genç erkekler B kategorisinde dereceye giren sporcular:
73 kilo: 1.Efe Savaş (Bayat Şehit Yakup Kozan AİHL).
Yıldız erkekler kategorisinde ise dereceye giren sporcular şu şekilde:
49 kilo:1.Necati Ayar (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu).
55 kilo: 1.Muhammed Hamza Karataş (Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu).
61 kilo: 1.Berat Çelik (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu).
81 kilo: 1.Muhammet Ali Ahıska (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu)
Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle sıkletlerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.