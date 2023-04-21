Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın babası İsmet Başaranhıncal, son yolculuğuna uğurlandı.

Cengiz Başaranhıncal, Eczacı Mine Başaranhıncal ile Fatma Ekincioğlu'nun babaları İsmet Başaranhıncal’ın cenazesi bugün Akşemseddin Cami'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verildi.



Cenazeye Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, AK Parti Milletvekili Adayları Av. Yusuf Ahlatcı ve Zeki Gül, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, TSO Yönetim Kurulu üyeleri, esnaf odası başkanları, iş adamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.



(Volkan SINAYUÇ)