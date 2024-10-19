İsmail Kakaç İlkokulu Okul Müdürü Cemalettin Tunç başkanlığında, Sınıf Öğretmenleri Filiz Taşcı, Ferhat Sezer ve Yeliz Elmas Hançerli eşliğindeki öğrenciler Boğazkale ve Alacahöyük’ü tanıma imkanı buldu.

Çorum ve çevresinde bulunan tarihi eserleri ve ilimizde geçmişte yaşamış medeniyetleri tanıyarak farkında olabilmek amacıyla düzenlenen gezide Alacahöyük ve Boğazkale Örenyeri’ni Alacahöyük Müzesi Uzmanı Hititolog Özgür Meriç ve Alacahöyük Kazısı Başkan Yardımcısı Arkeolog İlayda Yeşilyurt eşliğinde gezen öğrenciler merak ettikleri konuları da öğrendiler.

İsmail Kakaç İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarihe yolculuk gezisinde hem bilgilendi hem de eğlendi.

Editör: Haber Merkezi