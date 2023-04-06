Çorum Halk Eğitim Merkezi’nden emekli Rıza Hardal’ın oğlu, merhum Ali Hardal’ın kardeşi, emekli astsubay Hüseyin Hardal ile öğretmen Hatice Hardal ve Satı Hardal’ın ağabeyi, Gazeteci Güngör Atak'ın ise halasının oğlu, merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nün yetiştirdiği şair-yazarlardan, emekli öğretmen İsmail Hardal, önceki gün Amasya-Çorum Karayolu’nda kullandığı araçla kamyonla çarpışarak yaralandı. Hardal ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mecitözü Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi saat 14.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Kuşsaray Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)