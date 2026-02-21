Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen “İşimiz Temiz” hijyen eğitimi programına katılan işletmelere “İşimiz Temiz” belgesi verildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET işbirliğiyle yürütülen “İşimiz Temiz” projesi kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı işletmeler ile kadın kooperatiflerine yönelik eğitimler düzenlendi.

Tüm işletmelerin ve çalışanlarının kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla organize edilen “İşimiz Temiz hijyen eğitimi programı”na katılanlar “İşimiz Temiz Belgesi” almaya hak kazandı.

Çorum TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim, Halk Eğitimi Merkezi eğiticisi tarafından verildi. Programda hizmet sektöründe hijyen bilincinin artırılması, işletmelerin hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha sağlıklı hizmet ortamlarının oluşturulması konularında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Çorum TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanı Zeynep Yarımca, “Hijyen bilincinin artması işletmenin hizmet kalitesini doğrudan etkiliyor; işletmenin tercih edilirliğini ve dolayısıyla gelirlerinin yükselmesini sağlıyor. Bu eğitimlerin işini dört dörtlük yapmak isteyen tüm işletmeler için gerekli olduğunu ve çok fayda sağladığını düşünüyorum. Değerli üyelerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi