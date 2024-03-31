İMVAK tarafından düzenlenen konferansta, “Türk-İslam Sanatlarında Estetik” konusunu işleyen İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr.Üyesi Oktay Gündoğdu, İslâm’da sanatın yasak olmadığını, tapınma amaçlı olmayan her eserin dikkate değer olduğunu söyledi.

İMVAK Salonu’nda düzenlenen konferansı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut, İMVAK yöneticileri, fakülte öğretim elemanları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar izledi.

İMVAK Mütevelli Heyeti adına konuşan E.Öğr.Gör. Ali Ilıca, Ramazan bayramı nedeniyle konferanslara 19 Nisan tarihine kadar ara verileceğini bildirdi.

Dr. Öğr.Üyesi Oktay Gündoğdu, “Sanat; insanın iç dünyasının dışarıya açılan penceresi, içeride bulunan güzel duyguların başkalarında his ve heyecan uyandıracak şekilde büyük bir titizlikle dışarıya yansıtılmasıdır. Çeşitli maddelere güzel ve hünerli şekilde biçim verilmesidir” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akıl ve gönle hitap etmesi nedeniyle tesir alanı oldukça geniştir. Sanatın ruhu estetiktir. İnsanın haz duyduğu ve hissiyatlarına dokunan birçok şey güzel veya estetik olarak tanımlanır. Eskilerin ‘Bediiyyat’ olarak ifade ettiği bu kavram Öz Türkçede ‘Gözel’ kelimesi ile karşılık bulur. Eserler üzerindeki işleniş tarzının incelenmesiyle de güzelliğin bilimi olarak ifade edilir.”

Kur’an ve hadislerden hareketle sanatın İslam ve tasvir boyutunu ayrıntılı olarak anlatan Gündoğdu, İslâm’da sanatın yasak olmadığını, tapınma amaçlı olmayan her eserin dikkate değer olduğunu belirtirken, farklı bölgelerden, uluslararası sanatçıların eserlerinden örnekler göstererek bu eserlerin öne çıkan özelliklerinden bahsetti. Özellikle hat sanatlarında kullanılan simgesel ifadelerin ayrıntılılarıyla analiz edilmesi dinleyenlerin büyük ilgisini çekti.

Program sonunda konuşan Ali Ilıca da, Oktay Gündoğdu’nun köyler dahil Çorum’un genelinde mevcutta olan tüm kültürel varlıkların kayıt altına alınması amacıyla proje yürüttüğünü anlattı.