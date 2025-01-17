ABD ENFLASYONU BEKLENDİĞİ GİBİ ÇIKTI

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024’te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,2 artış gösterdi. Bu veriler, FED’in faiz kararlarına ilişkin beklentilere yön verirken, altın piyasalarında da dalgalanmaya yol açtı.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons Altın, ABD enflasyon verisi sonrası 2.690 doların üzerine çıkarak son bir ayın en yüksek performansını sergiledi. Gram altın ise Kapalı Çarşı’da 3 bin liranın üzerinde işlem görüyor ve 3.000-3.080 lira aralığında dalgalanıyor.

UZMANINDAN KRİTİK UYARI

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan İslam Memiş, altın fiyatlarına dair kısa ve uzun vadeli öngörülerini paylaştı. Ons altının 2.600 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini belirten Memiş, gram altında da kısa vadeli düşüşlerin yaşanabileceğini ifade etti. Ancak ons ve gram altının aynı yönde hareket etmeyebileceğine dikkat çekti.

Memiş, altın alacakların Çarşamba gününden sonra fiyatlarda aşağı yönlü bir trend beklemeleri gerektiğini söyledi. Ancak elinde altın bulunanların, acil nakit ihtiyacı için bu tarihe kadar satış yapabileceğini belirtti.

UZUN VADEDE BEKLENTİLER…

2025 yılında gram altının 4.000-4.500 lira seviyesine ulaşabileceğini tahmin eden Memiş, jeopolitik gerilimler ve küresel belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyeceğini ifade etti.

2025 YILI ALTIN FİYATLARI İÇİN TAHMİNLER

İslam Memiş, 2024 yılında gram altının yüzde 50 getiri sağladığını hatırlatarak, 2025 yılında da benzer bir yükseliş beklediğini söyledi. Memiş’e göre, Temmuz 2025 itibarıyla gram altın 4.000 lira seviyesine ulaşabilir ve ons altın da 3.000 dolar seviyesini geçebilir.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.