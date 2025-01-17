Eekli Maaşı Zam Oranları Belli Oldu
Emeklilere uygulanan yüzde 15,75 oranındaki zamla birlikte, maaşlar kök tutar üzerinden hesaplandı. En düşük emekli maaşı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifiyle 14.469 TL’ye çıkarıldı. Zam oranı kök maaşın yanı sıra ek ödemelere de yansırken, emekliler yeni maaşlarını e-Devlet ve SGK platformlarından sorgulayabiliyor.
SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşı Zam Tablosu
Yeni maaşlarını merak eden emekliler için detaylı tablo şu şekilde:
Eski Maaş (TL) Yeni Maaş (TL)
12.500 14.469
13.000 15.048
13.500 15.626
14.000 16.205
15.000 17.363
16.000 18.520
18.000 20.835
20.000 23.150
25.000 28.938
30.000 34.725
40.000 46.300
Zamın Emeklilere Yansıması
SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekliler, zam oranlarına ek olarak seyyanen destek ödemelerinden de yararlanacak. Kök maaşının altında kalan maaşlar ise taban maaş olan 14.469 TL’ye tamamlanacak.
2025 Emekli Maaş Günleri
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Zam oranları 17-25 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
Emekli Sandığı emeklileri: 1-3 Ocak tarihleri arasında eski maaşlarını alırken farklar ayın ilerleyen günlerinde hesaplanacak.
Memur emeklileri: Zam oranları 15 Ocak itibariyle maaşlara yansıyacak.
Emekli Maaşı Zam Hesaplama Nasıl Yapılıyor?
Emekli maaşları kök tutar üzerinden hesaplanıyor. Örneğin, 12.500 TL maaş alan bir emeklinin maaşı yüzde 15,75 zam ile 14.469 TL’ye çıkıyor. Kendi maaş artışını hesaplamak isteyen emekliler, e-Devlet’in "Emekli Aylık Bilgisi" sekmesinden detaylara ulaşabilir.