Eekli Maaşı Zam Oranları Belli Oldu

Emeklilere uygulanan yüzde 15,75 oranındaki zamla birlikte, maaşlar kök tutar üzerinden hesaplandı. En düşük emekli maaşı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifiyle 14.469 TL’ye çıkarıldı. Zam oranı kök maaşın yanı sıra ek ödemelere de yansırken, emekliler yeni maaşlarını e-Devlet ve SGK platformlarından sorgulayabiliyor.

SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşı Zam Tablosu

Yeni maaşlarını merak eden emekliler için detaylı tablo şu şekilde:

Eski Maaş (TL) Yeni Maaş (TL)

12.500 14.469

13.000 15.048

13.500 15.626

14.000 16.205

15.000 17.363

16.000 18.520

18.000 20.835

20.000 23.150

25.000 28.938

30.000 34.725

40.000 46.300

Zamın Emeklilere Yansıması

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekliler, zam oranlarına ek olarak seyyanen destek ödemelerinden de yararlanacak. Kök maaşının altında kalan maaşlar ise taban maaş olan 14.469 TL’ye tamamlanacak.

2025 Emekli Maaş Günleri

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Zam oranları 17-25 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Emekli Sandığı emeklileri: 1-3 Ocak tarihleri arasında eski maaşlarını alırken farklar ayın ilerleyen günlerinde hesaplanacak.

Memur emeklileri: Zam oranları 15 Ocak itibariyle maaşlara yansıyacak.

Emekli Maaşı Zam Hesaplama Nasıl Yapılıyor?

Emekli maaşları kök tutar üzerinden hesaplanıyor. Örneğin, 12.500 TL maaş alan bir emeklinin maaşı yüzde 15,75 zam ile 14.469 TL’ye çıkıyor. Kendi maaş artışını hesaplamak isteyen emekliler, e-Devlet’in "Emekli Aylık Bilgisi" sekmesinden detaylara ulaşabilir.