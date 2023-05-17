Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun kararı çerçevesinde engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları yönünde 2023/2. dönem proje başvurularının başladığını bildirdi.

Bugüne kadar istihdamında güçlük çekilen engelli ve eski hükümlü toplam 50 kişiye kendi işini kurmaları yönünde destek verildiğini belirten Tuzcu, 2023 yılında da engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hayallerindeki projelerini gerçekleştirmeleri yönünde fırsat vereceklerini, aklında bir projesi olup da bu güne kadar maddi yetersizlik nedeniyle gerçekleştirme fırsatı bulamayan engelli ve eski hükümlü vatandaşların hayallerini gerçekleştirmek üzere İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe desteklerine başvurmalarını beklediklerinin altını çizdi.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nce 2023 yılında da desteklerin devam edeceğini kaydeden Tuzcu, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların başvurularının kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) “duyurular” bölümünde yayınlanan 2023/2 “Başvuru Rehberi” doğrultusunda e-Devlet üzerinden alınacağına dikkat çekti.

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde ise eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile Proje Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gerektiğini kaydeden Tuzcu, eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvuruların dikkate alınmayacağını ve proje sahibine iade edileceğini belirtti.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, iş kurma hayali olup da gerçekleştirme fırsatı bulamayan engellilerin ve eski hükümlülerin İŞKUR’un web sayfasında “duyurular” bölümünde yayınlanan “başvuru rehberi ve kılavuzu” doğrultusunda 9 Haziran 2023 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerektiğini belirterek, ayrıca bilgi almak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşları görüşmek üzere Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne beklediklerine dikkat çekti. (Haber Merkezi)