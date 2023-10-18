Tahmini Okuma Süresi: dakika

2024/1. dönemine ilişkin engelli ve eski hükümlü proje başvurularının başladığını açıklayan Tuzcu, bu kapsamda kendi işini kurmak isteyen engellilerin 15 Aralık 2023 tarihi saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden giriş yaparak başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çekerken, kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise başvurularını 15 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar Denetimli Serbestlik Müdürlükleri aracılığıyla yapmaları gerektiğini bildirdi.

Kendi işini kurma kapsamında verilebilecek destekler hakkında da bilgi veren Tuzcu, şunları söyledi:

“Engellilere yönelik; kuruluş işlemleri için en fazla 10 bin TL, işletme gideri için en fazla 30 bin TL (tarım ve hayvancılık sektöründe en fazla 15 bin TL), demirbaş için 110 bin TL (tarım ve hayvancılık sektöründe en fazla 90 bin TL);

Eski hükümlülere yönelik ise demirbaş giderleri için en fazla 110 bin TL (tarım ve hayvancılık sektöründe en fazla 90 bin TL)’dir.

Proje detayları, özel şartları ve başvuru evrakları, Kurumumuz internet sitesi www.iskur.gov.tr ‘de “Duyurular” kısmındaki 11 Ekim 2023 tarihli duyuruda yer almakta olup kendi işini kuracaklara ilişkin genel şartlar şu şekildedir (son başvuru tarihi itibarıyla):

İŞKUR’da engelli veya eski hükümlü kaydı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak, İŞKUR’un kurs veya programlarından yasaklı olmamak, kendi üzerinde aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak (11 Ekim 2023 tarihi itibarıyla proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak), işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak (31.12.2020 öncesi yüz yüze eğitim ile alınan belgeler geçerli değildir), kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, herhangi bir icra dosyası bulunmamak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır).