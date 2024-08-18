İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, spor dünyasının önde gelen Çorumlu bazı isimleri ile bir araya geldi.

Başkan Çizikçi’nin makamında gerçekleşen, İskilip’in gelişimi ve sporun desteklenmesine yönelik konuların da masaya yatırıldığı görüşmeye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Danışmanı ve aynı zamanda TFF Dış İlişkiler Sorumlusu, Limak Holding Yöneticisi Yunus Kabal, Trabzonspor Başkanı özel Kalem Müdürü Ali Göler, İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, İskilipgücü Başkan Yardımcısı Bahadır Telli, Tuzla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve aynı zamanda Tuzla Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Hakan Hamdi Manici ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci’nin yanı sıra İstanbul’da ikamet eden İskilipli Ahmet Köle’nin katıldığı belirtildi.

Trabzonspor Başkanı Özel Kalem Müdürü Ali Göler, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi’ye isminin yazılı olduğu 19 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.