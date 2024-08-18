Türkiye Karate Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan U21 Türkiye Karate Şampiyonası Sivas’ta yapıldı. 59 ilden 372 kulüp ve bin 800 sporcunun mücadele ettiği şampiyona ümitler ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride yapıldı. Genç kategoride mücadele eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Kerem Tuğra Yağlı +76 kiloda, ümit kategorisinde mücadele eden Kutay Tekin ise 63 kiloda tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldular. Yine ümitlerde mücadele eden Kayra Yağlı ise +70 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Sıkletlerinde altın madalyanın sahibi olan Kerem Tuğra Yağlı ve Kutay Tekin elde ettikleri bu başarı ile milli takım seçmelerine katılmaya da hak kazandılar.