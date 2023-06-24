Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede doğan bebeklerin ailesine hediye vermek amacıyla "Hoş Geldin Bebek Projesi"nin hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Proje kapsamında Belediye Başkanı Ali Sülük'ün eşi Selma Sülük'ün doğum yapan anneleri ziyaret ettiği anlatılan açıklamada, ziyaretlerde ailelere bebek bakım seti hediye edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Belediye Başkanı Sülük, sosyal belediyecilik alanında çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekerek, "Ailelerin mutluluğunu paylaşıp, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında, gözlerini hayata açan miniklerimizi ziyaret ediyor ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni doğan bakım setini sunuyoruz. Projenin başlangıcından bugüne 518 bebeğimizin hayatına dokunarak onlara ve ailelerine destek olduk ve daha nicelerine olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.