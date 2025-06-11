Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın adına düzenlenen Karakucak Güreşlerine katılan İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçileri tam 7 madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Erdem Topal ve Hasan Şentürk kategorilerinde şampiyon olurken, Muhittin Kağan Karaca, Yusuf Alp Arslan ve Mustafa Kumkayır ikinciliği, Muhammed Mustafa Sert ve Ataman Şeker ise üçüncülüğü elde ettiler.

Güreşlerrde, başpehlivanlık finalinde Recep Kara’yı yenen Fatih Atlı altın kemerin sahibi oldu.