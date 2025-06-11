25 Mart 2025 tarihinde 10 takımın katılımı ile start alan U17 Futbol Ligi’nde normal sezonu ve Play-Off Ligi’ni yenilgisiz şampiyon tamamlayan Mimar Sinanspor’da Türkiye Şampiyonası için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. U18’de Türkiye ikincisi olarak tarih yazan Yeşil-Siyahlılar, U17 Ligi’nde de oldukça iddialı.

Önümüzdeki günlerde grup merkezi açıklanacak olan Mimar Sinanspor’da hazırlıklar günde tek idman ile devam ediyor. Antrenör Sadık Tahir Bıyıkoğlu’nun rahatsızlığı nedeni ile antrenmanlar A takım Teknik Direktörü Hüseyin Eğer önderliğinde gerçekleşiyor.

Eğer, U18’de Çorum’a Türkiye ikincisi olarak dönmenin gururu içerisinde olduklarını ifade ederken, U17’de de yeni bir tarih yazmak istediklerini söyledi. Öğrencilerine güvendiğinin altını çizen Eğer, çok çalıştıklarını ve bu çalışmanın meyvesini de almak istediklerini sözlerine ekledi.