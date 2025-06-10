Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden “Arca” ile kulüp isim sponsorluğu anlaşması yapılmasından sonra yeni sezonda Süper Lig’e yükselme mücadelesi verecek olan Çorum FK’da teknik direktör ve transferler merak konusu oldu. Kırmızı-siyahlı taraftarlar yeni teknik direktör ve kadroya dahil edilecek oyuncuları heyecanla merak ederken, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, yeni teknik direktörün 26 Haziran’da başlayacak Bolu kampı öncesinde belli olacağını söyledi.

Yeni sezon öncesinde kulübün kurumsal yapısında da bazı değişiklikler yapacaklarını kaydeden Başkan Yalçın, 20 Haziran gibi her şeyi açıklayacağını söyledi.