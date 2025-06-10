Yeni sezon kulüp isim sponsorluğu için Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden “Arca” ile anlaşan ve Süper Lig’e yükselme mücadelesi verecek olan Çorum FK’da kulüp yapısında da köklü bir yapılanmaya gidiliyor.

MALATYA’DAN GENEL MÜDÜR GELİYOR

Edinilen bilgilere göre, Yeni Malatyaspor’un son 15 yılında Kulüp Genel Müdürü olarak görev yapan Selçuk Günaydın, yeni sezonda Arca Çorum FK ailesine katılıyor. Arca Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Yeni Malatyaspor’dan ayrılan Selçuk Günaydın ile “Kulüp Genel Müdürü” görevine getirilmek üzere anlaşma sağladı. Günaydın, Yeni Malatyaspor’dan ayrıldığını kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

ÖZGÜR YILDIRIM’A FARKLI GÖREV

Selçuk Günaydın’ın “Kulüp Genel Müdürlüğü” görevine getirilecek olması üzerine yıllardır kulüp müdürlüğü görevini yürüten Özgür Yıldırım’ın yeni görev tanımının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

TERCÜMAN ‘CEO’ OLUYOR

Abdülhamid Yıldız’ın ayrılması ile boşalan ‘CEO’luk makamı da yeniden aktif hale getiriliyor. 2 yıldır kulüp bünyesinde “tercüman” olarak görev yapan Mustafa Çiçekay, Arca Çorum FK’nın yeni CEO’su olacak. Çiçekay’ın spor dünyasındaki geniş çevresi çok iyi derecede yabancı dil bilmesi nedeniyle CEO’luk görevine getirileceği kaydedildi.

Kulüpteki yeni yapılanma ile ilgili önümüzdeki günlerde Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın bir açıklama yapması bekleniyor.