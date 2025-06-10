Uluslararası Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan U15 Avrupa Güreş Şampiyonası 25 Haziran’da İtalya’da yapılacak. Bu önemli şampiyona öncesi U15 milli takımı önceki gün Konya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (THOM) kampa girdi. Şampiyon güreşçilerin yer aldığı kampa Çorum Milli Eğitim Spor Kulübü’nden Enes Yasin Kalender ve Yusuf Koçak da davet edildi.

Başarılı iki güreşçiyi önceki gün Çorum Milli Eğitim Spor Kulübü antrenörlerinden ve aynı zamanda Enes Yasin Kalender’in babası Ömer Faruk Kalender yolcu etti.