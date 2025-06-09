Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi takımlarından Arca Çorum FK’nın 2025-2026 Sezonu ilk yarı hazırlık dönemi kamp programı belli oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, tesislerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sezon hazırlıklarına Bolu’da başlayıp, Düzce’de tamamlayacak.

İLK ETAP GEREDE’DE

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım sezona 3 etaplı kamp programı ile hazırlanacak. Sezonun ilk antrenmanı 26 Haziran Perşembe günü, Bolu-Gerede’deki Esentepe Hotel’in tesislerinde gerçekleştirilecek. İlk etap kamp dönemi aynı tesislerde 6 Temmuz’a kadar devam edecek.

7-8 Temmuz günlerinde izin yapacak olan kırmızı-siyahlılar, 2.etap çalışmalarına ise 9 Temmuz’da Bolu Von Otel’in tesislerinde başlayacak. 2.etap 19 Temmuz’da tamamlanacak.

SON ETAP TOPUK YAYLASI’NDA

20-21 Temmuz günlerini izin yaparak geçirecek olan Arca Çorum FK, hazırlık maçları ve taktik antrenmanlarının ön planda olacağı üçüncü ve son etap kampını ise Düzce’deki Topuk Yaylası Tesislerinde yapacak. 22 Temmuz’da başlayacak son kamp, 1 Ağustos’ta tamamlanacak.

PROGRAM DEĞİŞEBİLİR

Takımın başına getirilecek yeni teknik direktörün gerekli görmesi halinde kamp programında değişiklikler yapılabileceği belirtildi.