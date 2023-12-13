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Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı’nda düzenlenen geceye; Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili, hemşehrimiz Mehmet Aşıla, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Mamak Belediye Başkanı, İskilip’in damadı Murat Köse, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü, hemşehrimiz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İskilip İl Genel Meclisi Üyeleri Fehmi Yağlı ve Duran Bıyık, İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı Nihat Armutcu ve yönetim kurulu üyeleri, kulübün ana sponsoru Pakro Kimya A.Ş. Sahibi Mustafa Topal, Kulüp Onursal Başkanları Salih Şerbetci ve Necdet Portakal, gecenin sponsor firma temsilcileri, iş insanları, bazı bürokratlar ve davetlilerden oluşan 500 kişi katıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan gecede, İskilip Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Hasan Güçlü’nün hazırladığı İskilip videosunun izlettirilmesinden sonra Filistin’de katliam yapan İsrail protesto edilirken, Filistinliler için dua edildi.

İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu’nun kulüp adına yaptığı kısa sunumun ardından, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Kulüp Onursal Başkanı ve aynı zamanda Ankara İskilip’liler Dernek Başkanı Salih Şerbetci ve Onursal Başkanımız ve İskilip’liler Dernek Başkan yardımcısı Necdet Portakal’a, İskilipgücü ve İskilip adına teşekkür plaketi verdi.

Nihat Armutcu’nun sunumunu yaptığı gecede, sponsor firmalara plaket verildi.

Gecede, kulüp yararına açık artırma ile satışlar da yapıldı. Esma-i Hüsna tabloları, Selçuklu ve Osmanlı sultanlarının giydiği kaftan tabloları, Şeyhyavsi Camii ve Kral Mezarı kabartma tabloları, büyük Türkiye haritası, A Milli Takım, Ahlatcı Çorum FK forması, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve İskilipgücü formaları, 6 adet İskilip sözlü kültürü ve İskilip ağzı şivesi kitapları açık artırmayla satıldı.

Türkiye’de, bir amatör spor kulübü tarafından organize edilen en geniş katılımlı gecede konuklara meşhur İskilip dolması ikram edilirken, İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, geceye katılan tüm konuklara ve kulübe katkı sağlayan tüm sponsorlara teşekkür etti. Armutcu, “2008 yılında 100 hemşehrimiz ile başlayan serüvenimizde, 7 Aralık 2023 Perşembe akşamı, Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı’nda 500 İskilipli ve Çorumlu ile adeta rekor kırdık” dedi.

SPONSORLARA PLAKET

İskilipgücü ve Ankara’da düzenlenen geceye sponsor olan firmalara plaket verildi. Bu doğrultuda, Tank Yapı A.Ş. sahibi Veysel Tank, Grup Merkez Hasar Sigorta A.Ş. sahibi İbrahim Türkeş Kocabey, Doruk Harita A.Ş. sahibi Vedat Göktürk, Pakro Kimya A.Ş. sahiplerinden Sayın Mustafa Topal, Yudu Sebze Meyvecilik A.Ş. sahibi Hasan Yudu, Şerbetçi Beton A.Ş. adına İsmail Şerbetci ve Robit Teknoloji A.Ş adına Ahmet Şerbetci’ye plaket takdim edildi.