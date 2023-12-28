Milletvekili Oğuzhan Kaya, İskilipli gençlerin daha iyi şartlarda ve daha iyi ortamda spor yapmalarını sağlamak amacıyla İskilip ilçesinde bulunan futbol sahasının aydınlatılmasını sağlamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 milyon 448 bin Türk lirası ödenek çıkartılarak Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne aktarıldığını duyurdu.

Milletvekili Kaya, “İskilipli gençlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” diyerek, “Destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.