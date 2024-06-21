Çarşamba günü Samsun Alaçam Sahası’nda yapılan güreşlerde Belediye İskilipspor Kulübü’nden Ferhat Yiğit deste küçük boyda, Hasan Şentürk minik 2 boyda tüm rakiplerini yenerek birinciliği kazandılar. Teşvik 2 boyda Hasan Hüseyin Sert ise finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Deste küçük boy kategorisinde Yunus Emre Battal ve deste küçük boyda Mürsel Aslan ise kategorilerinde üçüncü olarak bronz madalya aldılar.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci pehlivanları Samsun Alaçam’da yalnız bırakmadı. Çizikci pehlivanları ödül töreninin ardından tebrik ederek başarılarından dolayı kutladı. Başkan Çizikci her zaman desteklerinin devam edeceğini söyledi. Güreş Antrenörü Adem Uysal da Belediye Başkanı Çizikci’ye kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.