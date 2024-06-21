Bayat Belediyesi tarafından Kunduzlu köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen güreş şenliği bayramın üçüncü gününde gerçekleşti. Çevre illerden de güreşçilerin katıldığı şenliğe Bayatlı güreşseverler de yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından resmi izinle düzenlenen güreşleri Federasyon Genel Sekreteri Mahir Irmak da takip etti. Minik, yıldız ve baş olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen güreşler sonunda başpehlivanlığı Mustafa Tayyip Küçük kazandı.

Güreş müsabakaları sonunda Federasyon Genel Sekreteri Mahir Irmak emeği geçenlere ve sponsorlara plaket takdim etti.