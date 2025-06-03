İskilip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bayram hazırlıkları kapsamında bozulan noktaları hızlıca tespit ederek onarımlarını gerçekleştiriyor.

Bayram süresince vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu şekilde sağlayabilmeleri amacıyla yürütülen çalışmaların bayramın ardından da daha geniş kapsamlı asfalt yenileme çalışmalarıyla devam edeceği belirtildi.

İskilip Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Çalışmalar sırasında gösterdikleri anlayış ve sabır için tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, daha yaşanabilir bir İskilip için durmaksızın çalışmaya devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” görüşüne yer verildi.

Editör: Haber Merkezi