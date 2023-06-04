Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından organize edilen 2022-2023 Cemil Can Sezonu 1.Futbol Ligi maçları tamamlandı. Çorum İşitme Engelliler ligde kalmayı başardı.

Lig maçları 6 grup merkezinde oynanırken, Çorum İşitme Engelliler, Sivas İşitme Engelliler ve Artvin Hopa İşitme Engelliler ile birlikte Samsun grubunda yer aldı. İlkadım Sahası’nda, 3 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği gruptaki ilk maçında Cuma günü, kadrosunda 5 milli futbolcu bulunan Sivas ekibine 10-3 yenilen Çorum İşitme Engelliler, Cumartesi gününü bay geçti.

Dün Artvin Hopa ile ligde kalma maçına çıkan Çorum temsilcisi, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve ligde kalmayı başardı. Artvin Hopa ise 2.Lig’e düştü. Maçtan sonra yaşanan olaylar nedeniyle Çorum temsilcisinin yaklaşık 20 dakika sahada mahsur kaldığı, sonrasında yoğun emniyet tedbirleri altında sahadan ayrıldığı belirtildi.

İki maçını da kazanan Sivas İşitme Engelliler ise Süper Lig’e yükseldi.