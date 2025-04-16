Kısa adı MÜDAD olan Mümessil Dayanışma Derneği Çorum Şubesi, 14 Nisan Mümessiller Günü nedeniyle kutlama yemeği düzenledi.

Kendilerini “sağlık sektörünün görünmeyen kahramanları” olarak niteleyen ilaç mümessilleri, bu günle ilgili şu mesajı verdiler:

“Hastaların hayatına dokunan, hekimlerle güçlü bağlar kuran, bilgi ve güven taşıyan bir köprüyüz. Her gün kilometrelerce yol yapıyor, sayısız kapıdan içeri giriyor, dinliyor, anlatıyor, bazen bir teşekkürü yeterli bir motivasyon kabul ediyoruz.

Zorluklara rağmen inancımızı, enerjimizi ve umudumuzu kaybetmeden sahada olmaya devam ediyoruz. Çünkü işimizin merkezinde insan var.”