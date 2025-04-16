Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Yakup Sayat, 39 yıllık meslek yaşamını geride bırakarak yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Milli Eğitim camiasında ve Çorum kamuoyunda beyefendi kişiliği, anlayış ve hoşgörüsü, çalışkanlığı ile tanınan Yakup Sayat’ın, gerek çalışma arkadaşları, gerekse öğrencileri ve velileri tarafından da ne kadar çok sevilip sayıldığı, emekliye ayrılırken kendisi için düzenlenen samimi uğurlama programıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

İNSAN ONURU VE VERİMLİLİK

Meslek hayatı boyunca eğitim öğretimin her kademesinde çalışan, çeşitli kurumlarda öğretmenlik ve idarecilik yapan Yakup Sayat, veda konuşmasında gözyaşlarına engel olamadı.

Öğretmen arkadaşları ise Yakup Sayat’ın sıcak, samimi, sakin ve sevecen bir insan olduğunu belirterek, “Eğitim anlayışının odağına, insan onurunu ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını oturtmuştu. Vefa, şefkat ve merhamet duyguları ön plandaydı. Hatıraları ve bıraktığı hoş seda ile gönüllerimizin müstesna bir köşesinde yaşayacak.” ifadesini kullandılar.

VEDA YEMEĞİ

Yakup Sayat, görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlanırken, akşam da kendisi onuruna İkinci Bahar Lokantası’nda bir veda yemeği verildi.

Yemekte kendisine, Okul Müdürlüğü’ne vekalet edecek olan Müdür Yardımcısı Süleyman Karkın tarafından teşekkür plaketi verildi ve pasta kesildi.