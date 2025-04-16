Çorumlu ressam, minyatür sanatçısı Alev Burhanoğlu’nun Gaziantep Sanko Sanat Galerisi’nde açılan “Son Kırmızı” isimli 8. kişisel resim sergisi büyük ilgi gördü.
Serginin açılışına, Slovenya Cumhuriyeti Gaziantep Fahri Konsolosu ressam Mizyal Karabiber Nacaroğlu, ressam Ayşegül Bakkaloğlu, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ve sanatseverler katıldı.
Açılışta konuşan Alev Burhanoğlu, eserlerinin çıkış noktasının minyatür tekniği olduğunu, ancak geleneksel minyatür tarzından ayrılıp resimlerine çağdaş yorumlar kattığını söyledi.
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile SANKO Park AVM Genel Müdürü Sait Can Gizir, eserlerini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturan Alev Burhanoğlu’na teşekkürlerini ifade ettiler.