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Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Göztepe’yi deplasmanda 2-1 yendikleri maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, işlerini ciddiye aldıkları sürece bu tür galibiyetlerin devam edeceğini söyledi.

Önceki maçta, Giresunspor karşısında kibirle rakibi küçüksemenin bedelini ağır ödediklerini ancak Göztepe maçında daha disiplinli oynadıklarını kaydeden Tahsin Tam, “Oyun tarzını çok iyi bildiğimiz güçlü bir rakibe karşı çok önemli bir galibiyet oldu bizim adımıza. Biz bu ligde daha yeniyiz. Ama kendi haddimizi bilerek oynadığımızda, işimizi ciddiye aldığımızda, bu skorları her zaman elde edebiliriz. Geçen haftada röportajda da söylemiştim, kibir vardı sanki oyunumuzda ilk hafta 3-0’lık galibiyetle başlamanın getirmiş olduğu. Onu iyi öğretemedik, cezası zaten kesilmişti.

Rakibimizin kanat ataklarıyla ve defansımızın arkasına uzun top denemeleriyle bize baskı kurma isteğinde olacağının farkındaydık. Buna dönük önlemlerimizi geliştirme üzerine çalışmıştık hafta boyunca.

Disiplinli bir oyun ortaya koyduk. Zaman zaman baskı yedik gibi gözükse de, geçiş fırsatlarında topu biraz daha iyi kullanıp, doğru opsiyon üzerinden hareket etseydik, belki daha rahat geçebilirdi ama çok büyük bir camiaya karşı kazandığımız üç puan açıkçası bizi çok mutlu etti.

Aynı disiplini bundan sonraki hafta devam ettirmek zorundayız. Çünkü bu ligin şakası yok. Henüz oturmamış bir lig. Herkes birbirini yenebiliyor. O yüzden ciddiyetimizi koruyup rakiplerimize gereken saygıyı göstererek bize de saygı duymalarını sağlayarak lige renk katacak bir performans ortaya koymak istiyoruz” şeklinde konuştu.