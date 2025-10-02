İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ödüllü oyun yazarı Philip Ridley imzalı “Işıltılı Haşerat” adlı oyunu, Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu sahnesine geliyor. Emre Basalak’ın yönettiği, tek perdelik (75 dakika) oyun, modern yaşamın doyumsuzluğunu ve tüketim kültürünün insanı sürüklediği noktayı çarpıcı bir dille sorguluyor.

KONUSU

Oyun, maddi zorluklar içinde yaşayan Ollie ve Jill adlı çiftin hikâyesini anlatıyor. Yeni doğacak çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmayı hayal eden çift, bir gün “rüya evlerine” ücretsiz kavuşacaklarını öğrenir. Ancak evin eksiklerini gidermenin bedeli hiç tahmin edemeyecekleri kadar ağır olacaktır: tüm haşeratlardan kurtulmak… Oyun, seyirciye basit ama derin bir soru yöneltiyor: “Siz olsaydınız ne yapardınız?”

GÖSTERİM TARİHLERİ VE BİLETLER

Oyun, 10 Ekim 2025 Cuma – Saat 20.00, 11 Ekim 2025 Cumartesi – Saat 14.00 ve 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenecek. Biletler, Çorum Devlet Tiyatrosu gişesinden ve Biletinial.com üzerinden satışa sunuldu.

