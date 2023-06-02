8-18 Haziran tarihlerinde Moldova’da düzenlenecek olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası için geri sayım başladı. Çorumlu sporcu Zinnuri Işık da madalya mücadelesi verecek.

Daha önce de Avrupa şampiyonalarında Türkiye’yi temsil eden Zinnuri Işık’ın bir ikinciliği, bir de üçüncülüğü bulunuyor. Bu kez Avrupa şampiyonluğunu isteyen Işık, 25-29 Nisan tarihlerinde, Ankara’da düzenlenen Türkiye şampiyonasında, 80 kiloda mücadele etmiş ve hem sağ kolda, hem de sol kolda birinci olmuştu. Bu başarısıyla, Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan Işık, iyi bir hazırlık dönemi geçirirken, hedefinin altın madalyaya ulaşmak olduğunu belirtti.

Şampiyonaya kendi imkânları ile katılacağını ifade eden Işık, ekonomik anlamda desteğe ihtiyacının olduğunu dile getirip, Çorumlu sanayici ve iş insanlarına çağrıda bulundu.